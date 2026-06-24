子ザルのパンチくんで話題の千葉県の市川市動植物園は、パンチくんを狙ってサル山にレーザーポインターが照射される事案があったことを明らかにしました。市川市動植物園によりますと、きょう午前、サル山にレーザーポインターが照射される様子を映した動画がYouTubeに投稿されていると通報がありました。職員が動画を確認したところ、パンチくんを狙ってサル山にレーザーポインターが照射される様子などが映っていたということで