天皇陛下が２３日夜（日本時間２４日未明）、ベルギーのフィリップ国王夫妻主催の晩さん会で述べられたお言葉は以下の通り。◇フィリップ国王陛下、マチルド王妃陛下、ご列席の皆様、こんばんは（フランス語で）、こんばんは（オランダ語で）。今宵（こよい）は、このように素晴らしい晩餐会（ばんさんかい）を催していただき、また、只今（ただいま）国王陛下より心温まる歓迎のおことばを頂きましたことに、厚く御礼申し上