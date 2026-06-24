阪神の近本光司外野手（３１）が２４日、ＳＧＬの室内練習場でキャッチボールを行った。約５０メートルの距離で実施。ソフトボールのようなものを用いてキャッチボールを行った後、硬式球でも行った。屋外でのランニングなども行っており、復活に向け、歩みを進めている。近本は４月２６日の広島戦（甲子園）で左手首に死球を受け、骨折と診断されていた。