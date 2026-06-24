【漫画】本編を読む猫を飼っている人ならば、誰もが知っているように、私たち飼い主と猫との間にはいつだってささやかな戦いがある。私たちが猫と遊びたい時は、猫は迷惑そうな態度なのに、逆に人間が忙しい時ほど、彼らは“かまって攻撃”をしかけてくる。 『拾い猫のモチャ』（にごたろ/KADOKAWA）は、猫と暮らす中で起こるそんな小さな攻防を、やさしい筆致で描いたコミックエッセイだ。モチャは自由気ままだ。たとえば、飼