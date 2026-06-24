「プリングルズ」は、2026年7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボレーションした新フレーバー「プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター」(45g・95g/オープン価格)を、6月29日から全国のコンビニエンスストア等にて発売する。「ウルトラマンシリーズ」とプリングルズは、​人々に勇気や希望を届けるポジティブな存在という共通点から、​今回のコラボレーションが実現した。​フレーバーには