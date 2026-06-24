おこづかいはいくら渡すのが正解なのか。ファイナンシャルプランナーのにぐ先生こと、谷口達也さんは「給料をもらったら生活費や貯蓄を先に分けるように、子どもの頃からおこづかいを予算別に管理する経験が重要だ。週ごとのおこづかい制度は、その練習になる」という――。（第2回）※本稿は、にぐ先生（谷口達也）『10歳の子どもには毎週1000円渡しなさい』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／shih-wei