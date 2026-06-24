■物価上昇に追いつかない年金「ペンショナー（年金生活者）」と言えば、欧米では「悠々自適」の代名詞のように思われているが、日本は年金だけで豊かな老後生活が送れるのだろうか。写真＝iStock.com／monkeybusinessimages※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／monkeybusinessimages6月の年金支給から、支給額が1.9％引き上げられた。物価上昇に対応する措置というわけだが、一方で、2025年度の消費者物価指数は前年度比で2