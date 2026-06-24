ソフトバンクは２４日、石塚綜一郎捕手（２５）が「下顎骨骨折」と診断されたことを発表した。２３日のオリックス戦（みずほペイペイ）の９回の打席で顔面に投球を受けて負傷交代となり、救急搬送されていた。２４日の試合前練習では、死球を与えて危険球退場となったオリックスのマチャド、岸田監督、厚沢投手コーチが小久保監督のもとを訪れて謝罪。石塚の状態などの説明を受けたとみられる。石塚は１９日に今季一軍初昇格を