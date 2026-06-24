「患者目線のクリニック」は、「汗の悩みに関する実態調査」を2026年6月23日に発表した。本調査は2026年4月9日〜16日、同院のオンライン診療を多汗症の症状以外で利用したことのある全国20代〜50代の男女291名を対象に、インターネット調査によって実施されたもの。汗の悩みに関する実態調査同院のオンライン診療では、身近な薬物治療を求めて多くの多汗症患者が受診しており、例年6〜7月に受診のピークを迎えるという。薬の効果が