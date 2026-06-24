【モデルプレス＝2026/06/24】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルにて脱落となった練習生のチェン・リッキー（RICKEY）、土田央修（OSUKE）、青沼昂史朗（KOSHIRO）、小林千悟（CHISATO）が6月24日までにInstagramを開設。手書きのメッセージを投稿した。【写真】「日プ」脱落イケメン「達筆」直筆手紙◆「日プ新世界」チェン・リッキーら、直筆手紙公開フ