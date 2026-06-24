【モデルプレス＝2026/06/24】女優の川栄李奈が6月23日、自身のInstagramを更新。親友や子どもたちと作ったクッキーを公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳2児のママ女優「色使いがカラフルで素敵」子供たちがデコレーションしたクッキー◆川栄李奈、親友＆子供たちと作ったクッキー公開川栄は「親友と子供たちと」とつづり、色鮮やかにデコレーションされた型抜きクッキーや犬の形をした可愛らしい絞り出しクッキーを披露。「