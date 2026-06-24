ボーイズグループSUPER JUNIORのシンドンが、ダイエット後に大きく変わったフェイスラインを公開した。シンドンは6月23日、「暑い、暑い」「夕食を召し上がってください」とコメントし、写真を共有した。【写真】シンドン、37kg減量で“別人級”に激変!?写真の中のシンドンは、ドリンクカップを手にして飲み物を飲んでいる。「夕食を召し上がってください」とチキンの写真も追加したが、本人はチキンではなく飲み物を口にしており