プロ野球中日の元投手コーチで野球解説者の阿波野秀幸氏（60）が、2026年6月23日にユーチューブを更新し、大リーグのナショナルズ２Ａハリスバーグから巨人に移籍した小笠原慎之介投手（28）について「戻ってくるなら中日だと思っていた」と語った。日本復帰聞いて「『えっ、もう？』という感じでした」小笠原は、24年オフにポスティングシステムを利用して中日からワシントン・ナショナルズに移籍した。米メディアによると、2年総