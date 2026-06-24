不二家は、全国の不二家レストラン29店舗で「夏のごちそうフェア」を6月25日(木)から8月末頃まで開催する。鹿児島県産うなぎを使用したスタミナメニューや冷製パスタ、夏限定ハンバーグ、注文ごとに貫目氷を削って仕上げる不二家レストランこだわりのかき氷などを展開する。夏のごちそうフェアフェアでは「極旨スタミナメニュー」「夏鮮冷製パスタ」「夏だ!元気だ!ハンバーグだ!」の3カテゴリーに加え、貫目氷を使用したかき氷を販