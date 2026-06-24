◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝６月２４日、函館競馬場ジュタ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドゥラメンテ）は古川奈穂騎手（レースは坂井瑠星騎手）がまたがり、函館競馬場の芝コースでアメリカンステージ（４歳オープン）を３馬身追走。強めに追われ、直線はパワフルな走りで併入した。その後はゲート練習を行っている。久保助手は「しまいをしっかりやってという指示で