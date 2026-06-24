岡山市役所 受刑者が作った製品の展示即売会が2026年7月1日から3日まで岡山市役所1階市民ホールで開かれます。 受刑者の円滑な社会復帰などを図ろうと、「社会を明るくする運動」の一環で岡山刑務所などが行っているものです。 会場では、備前焼のビールジョッキや花瓶、アウトドア用のバーベキューコンロなど岡山刑務所をはじめ全国の刑務所で作られた日用品や家具など175種類700点余りが販売