公正取引委員会／清水敬 四国支所長 企業の公正で自由な競争を確保するための「独占禁止法」について学ぶ出前授業が24日、高松大学で行われました。 講師を務めたのは、公正取引委員会事務総局四国支所長の清水敬さんです。経営学部の学生ら約100人が参加しました。清水さんは、携帯電話の会社を例に挙げながら講義をしました。 （公正取引委員会／清水敬 四国支所長）「例えば携帯の4社がグルになる自由があるんだ