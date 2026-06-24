ロッテの応援団長や楽天の応援プロデューサーを務めるなど、広くスポーツ界で「応援のプロ」として知られる作曲家・応援家のジントシオ氏（４６）が、春夏計７度の甲子園出場を誇る北陸（福井）のオリジナル応援歌を２曲制作。２３日は福井市内の同校で応援指導を行った。同校からは５月末にオファーがあり、ともに疾走感にあふれた「北陸レッドスター」と「Ｂｅｓｔｒｏｎｇ北高（ほっこう）」の２曲を提供。野球部員から