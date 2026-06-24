読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！ただの熱狂的ファンだった私が、ひょんなことから大好きなアイドルの事務所スタッフに。推しの裏の顔やライバルの罠に対応しつつ、推しと間近で接するなかで、推しからかけてもらった「うれしすぎる言葉」とは…？推しの炎上騒動を鎮火私は、あるアイドルを長年応援している熱狂的なファンでした。そんなある日、大切に応援してきた彼が理不尽な炎上騒動に巻き込まれてしまいます