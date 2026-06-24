日本バレーボール協会は２４日、ネーションズリーグ（ＮＬ）の１次リーグ第２週フランス大会に出場する男子日本代表の登録メンバー１４人とリザーブ２人を発表した。主将の石川祐希（ジラート）、高橋藍（ルブリン）、西田有志（大阪Ｂ）、宮浦健人（名古屋）らが選ばれ、第１週の中国大会から計１６人は変わらなかった。ミドルブロッカー（ＭＢ）・高橋健太郎（愛知）とアウトサイドヒッター（ＯＨ）・甲斐優斗（大阪Ｂ）がリザ