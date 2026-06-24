6月21日からスイスで行われているアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に早くも暗雲が立ち込めています。最大の焦点はイランの核開発問題。（アメリカバンス 副大統領）「イランがIAEAを再び自国に招き入れることに合意した。アメリカ国民にとって大きな節目であり、恒久的な非核化とイランの核開発計画を終わらせる第一歩だ」アメリカのバンス副大統領は22日、イランが核開発問題をめぐり、IAEA＝国際原子力機関の査察を受け