東京都北区の小学校火災を受け、名古屋市教育委員会は6月23日、市立の小中学校などに「避難経路に障害物がないか」「防火扉が正常に動くか」などを改めて確認するよう通知しました。 【写真を見る】東京の小学校火災で見直し 市立の小中学校などに避難経路や防火扉などの再確認求める “救助袋の使い方”研修も検討 名古屋市教育委員会 また、東京都の火災では救助袋をうまく使えなかったことから、今後は各学校などの要望に応