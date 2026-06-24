医師免許がないにもかかわらず、女性客の顔に美容整形のための注射を打つなどの医療行為をしていたとして、ベトナム国籍の女が逮捕されました。 【写真を見る】“ニセ医者”が客の顔に美容整形の注射…ベトナム国籍の女を逮捕 医師免許ないのに美容クリニックを営業 10人以上に同様の行為か 三重･四日市市 逮捕されたのは、ベトナム国籍で三重県四日市市のフン・ティ・トゥエット容疑者（30）です。 警察によりますと、フン容疑