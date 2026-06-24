２０日、海口美蘭国際空港のフォトスポットでポーズを取る海口−重慶−マドリード線第１便の乗客。（海口＝新華社配信／李耀楽）【新華社海口6月24日】中国海南省の海口美蘭国際空港で20日、海南自由貿易港初のスペイン路線「海口−重慶−マドリード線」が就航した。海南航空がボーイング787で運航し、北京時間の毎週土曜日に海口を出発、重慶江北国際空港を経由してマドリードのバラハス空港に到着する。折り返し便は現地時間