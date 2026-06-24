いずれはどこかで故障する英国在住のダン・イブさんは「サリー4×4レスポンス」という組織のメンバーだ。この組織は、大規模な緊急事態や悪天候の際に、地方自治体、緊急サービス、ボランティア団体を支援するため、自家用車をボランティアとして提供している四輪駆動車オーナーたちの集まりだ。【画像】抜群の耐久性と走破性を誇る英国クラシックカー【初代ランドローバー・ディスカバリーを詳しく見る】全34枚それが、ダンさん