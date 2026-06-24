元TOKIOの山口達也氏が24日、自身のYouTubeチャンネル「山口達也チャンネル」の初回配信を行った。芸能界を離れて以降、8年間続けてきたことを明かした。【写真】「産んでくれてありがとう」誕生日に公開した山口達也の家族ショット「芸能界を離れた山口達也が、8年間続けてきたこと」と題した動画に1人で出演した山口。動画内では荒れ果てた山の手入れをこれまで行ってきたことを明かし、過去に出演した『ザ！鉄腕！DASH！！