パリ発のサブスクリプションサービス「My Little Box（マイリトルボックス）」から、夏を彩る特大号「HOUSE OF THE SUN」が登場しました♡太陽の光が降り注ぐバカンスシーズンをイメージし、セルフケアコスメや旅行にも活躍する雑貨を詰め込んだ特別な内容が話題に。好評につき完売となりましたが、現在は数量限定の「初回キット」が販売中。この夏をもっと心地よく楽しむための注目アイテムをご紹介します