オランダ戦の後半、飲水タイムに選手を鼓舞する長友佑都（中央）＝14日、ダラス（共同）▽キュラソー―コートジボワール（日本時間26日午前5時・フィラデルフィア）引き分けでも初の決勝トーナメント進出が決まるコートジボワールはディアロに期待。初勝利を狙うキュラソーは第2戦で無失点と持ち直した守備が鍵を握る。▽エクアドル―ドイツ（日本時間26日午前5時・ニューヨーク）既に1位で1次リーグ通過を決めているドイツに