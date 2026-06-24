活発な梅雨前線の影響で、四国地方でも大雨になっています。いまの高知市内の様子を伝えてもらいます。高知市の中心街からお伝えします。1時間ほど前より雨脚が強まっています。そして雨粒も大きくなり、視界が悪くなっている印象です。道路を走る車があげる水しぶきも、1時間程前よりかなり高くなり、車が通過する際もザーッという大きな音を立てています。商店街はアーケードとなっているのですが、傘を折りたたんで信号を待つ人