スバル「レヴォーグ」改良への反響とはスバルは2026年6月4日、ステーションワゴン「レヴォーグ」の一部改良モデルを発表しました。今回の一部改良モデルに対して、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。レヴォーグの初代モデルは、2014年に登場しました。日本の交通環境で取り回しのしやすいボディサイズとしながら、積載性に優れたカーゴルームと、ゆとりある室内空間を兼ね備えたスポーツツアラーとして展