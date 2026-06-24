影山優佳の公式Instagramが更新され、FIFAワールドカップ2026でアルゼンチン代表対オーストリア代表戦を現地観戦した際のオフショットが公開された。 参考：影山優佳、チュニジア戦快勝で最高の笑顔「みんなで分かち合える喜びに感謝」 投稿された写真には、黒のウェア姿でスタンドのピッチ際で笑顔を見せる影山の姿が収められている。アルゼンチンカラーの旗越しに、ゴールを祝って抱き合う背番