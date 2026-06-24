楳図かずおの生誕90周年を記念した体験型展示「UMEZZ HORROR HOUSE ～漂流教室と思考実験展～」が、2026年7月17日から東京・吉祥寺のGALLERY ZENONで開催される。 【写真】過去に開催された『思考実験展』の様子 本イベントは、楳図かずおの代表作『漂流教室』の世界に参加者自身が“漂流”する没入体験型ホラーハウス。コアミックスと、体験型エンターテインメントを手がけるNO MOREの共同企画とし