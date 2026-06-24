俳優・佐藤友祐の写真集が、9月17日に主婦と生活社より発売される。 【写真】タンクトップ姿の佐藤友祐 本写真集は、30歳という節目を迎えた佐藤を、ベトナムでオール撮り下ろしで収録した一冊。異国の熱気のなかで切り取られた飾らない素顔や、研ぎ澄まされた色気が収められている。撮影はSASU TEIが担当。A4判・112ページで、価格は3500円（税込）。 佐藤友祐は1996年6月11日生まれ、北海道出身。2014年か