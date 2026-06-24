カプコンのゲームソフト『大神』の発売20周年を記念し、設定画集『大神繪草子 絆 ～大神設定画集～』の完全復刻版が7月30日に双葉社より発売される。 【写真】『大神繪草子 絆 ～大神設定画集～』完全復刻版 『大神』は2026年4月20日にリリースから20周年をむかえたカプコンのアクションアドベンチャーゲーム。日本画のようなタッチで表現された和の世界を舞台に、“大神”