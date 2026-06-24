電子コミックサービス「LINEマンガ」のAIキャラクター会話機能「キャラチャット」の第3弾キャラクターとして、『入学傭兵』（原作：YC、作画：rakhyun）の帯刀壮馬が追加された。 【写真】帯刀壮馬と会話ができる「キャラチャット」 「キャラチャット」は、AI技術を用いて人気オリジナル作品のキャラクターと会話ができる機能。2026年2月の登場以降、累計メッセージ件数は1,000万件を突破し、