雑誌『アップトゥボーイ vol.364』（6月23日発売／ワニブックス）の表紙＆巻頭グラビアにはAKB48の佐藤綺星、秋山由奈、八木愛月、伊藤百花、川村結衣が登場する。 【写真】佐藤綺星×秋山由奈×八木愛月×伊藤百花×川村結衣のカット 同号は『アップトゥボーイ』40周年記念号の第5弾。結成21周年を迎えたAKB48から、現在のグループを代表する5名が表紙を飾る。 巻頭グラビアは3つの衣装で構成。AKB48