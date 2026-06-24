エンタメ誌『B.L.T.2026年8月号』（東京ニュース通信社）が6月26日に発売。表紙・巻頭には櫻坂46の中嶋優月と村山美羽、裏表紙・中面には小島凪紗が登場する。 【写真】“みゅーづ”の関係性を切り取ったカットが満載 中嶋と村山は、日本マクドナルド「サムライマック」のWeb CMや、Leminoで配信中の櫻坂46三期生ドラマ「路地裏ホテル」で共演。2人の名前を掛け合わせた“みゅーづ”の愛称で親しまれてき