オープンスタンスがいい、いやクローズがいい、左ツマ先だけ開けばいい――。スタンスの向きに関するレッスンは数あれど、どれが自分に合っているのか分からないというゴルファーは少なくない。そんな悩みに答えてくれるのが、股関節の可動域を計測し、その人に合った最適なスタンスを導き出す『Golf STANCER（ゴルフスタンサー）』だ。「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」で活躍していた四村彩也香が早速体験。アプローチ