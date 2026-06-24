ネリー・コルダ（米国）が自身のインスタグラムを更新。今季メジャー第3戦「KPMG全米女子プロ選手権」の練習ラウンドで、新しいクラブを使用。その劇的なパフフォーマンスに喜ぶ姿を動画で投稿した。【動画】ネリー・コルダと帯同キャディが一緒にクルクル、練習ラウンドから息もピッタリ！ティショットでも、セカンドショットでも、ナイスショットを放つたびにコルダは、まるでバレリーナのように両手を高く上げてクルクルと回転