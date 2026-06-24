25日も九州では線状降水帯発生の恐れがあります。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■九州で線状降水帯発生の恐れ大雨災害の発生に厳重な警戒を25日（木）も梅雨前線は九州から本州の南に停滞する予想で、前線上の低気圧が西日本から東日本を通過する見通しです。台風7号からの湿った空気も流れ込んで、前線の活動が非常に活発になる予想です。九州では線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨災害の危険度が急激に高まる恐