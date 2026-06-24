「初恋」「ゆうこ」「踊り子」などのヒット曲で知られるシンガー・ソングライターの村下孝蔵さんが、1999年6月24日に亡くなり、27年が経つ。命日となるきょう24日、SNSには46歳で早世した村下さんの早すぎる死を惜しむ声が、今も数多く寄せられている。【写真】笑みを浮かべる生前の村下孝蔵さん村下さんは1953年2月28日生まれ、熊本県水俣市出身。中学時代にエレキブームを経験し、ベンチャーズと、実家の映画館で観た「エレ