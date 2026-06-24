◇MLB ドジャース12-3ツインズ(日本時間24日、ターゲット・フィールド)ドジャースは打線が12得点と圧倒して快勝。犠牲フライで1打点を記録した大谷翔平選手について、ロバーツ監督が翌25日は二刀流出場を明言しました。大谷選手はこの日「1番・DH」としてスタメン出場。初回は四球を選び、トミー・エドマン選手のタイムリーで先制のホームイン。同点の4回には好機で勝ち越しの犠牲フライを放ちました。大量リードの9回の第6打席で