東京市場まとめ 1.概況 日経平均は173円安の69,615円と下落して取引を開始しました。前日の米国市場では、ハイテク株を中心に売りが優勢となったことから、日本市場も軟調な出だしとなりました。序盤は上昇に転じる場面が見られたものの、人工知能（AI）・半導体関連銘柄への売りが重荷となり264円安の69,523円で前引けとなりました。後場は中盤まで下げ幅を拡大する展開となりました。13時26分には1,327円安の68,461円で、この