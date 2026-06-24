神戸のマンションで冷凍庫から男性遺体。元妻を死体遺棄容疑で逮捕です。 【写真を見る】【神戸市マンション遺体】逮捕の元妻は約14年間部屋の家賃支払い…事件発覚を防ごうとしたか男性死亡の約1年後に離婚「こんな近くで犯罪が起きるとは」近隣住民は驚きと動揺 6月20日、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で、冷凍庫の中から上半身と下半身に切断された男性の遺体が見つかりました。その後の捜査で遺体はこの部屋に