気象庁＝東京都港区日本列島の南海上にある二つの台風は、いずれも北寄りに進むと予想されている。本州の南岸には梅雨前線が停滞しており、既に大雨の所も。台風の接近でさらに総雨量が増す恐れがあり、気象庁は「長時間の大雨に警戒してほしい」としている。気象庁によると、台風同士が接近する場合に相互作用で複雑な動きをする「藤原の効果」と呼ばれる現象が起きることがある。しかし今回は後発の8号の勢力が弱く、7号に影