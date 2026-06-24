相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で2016年、入所者ら45人が殺傷された事件で、殺人などの罪で死刑が確定した元職員植松聖死刑囚（36）が新たに再審を申し立て、退けられていたことが24日、関係者への取材で分かった。