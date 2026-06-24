社会保障国民会議の実務者会議であいさつする自民党の小野寺五典税調会長（左から2人目）＝24日午後、国会消費税減税を議論する超党派の社会保障国民会議は24日、実務者会議を開いた。議長を務める自民党の小野寺五典税制調査会長は、飲食料品の税率を2027年4月に8％から1％に下げる方針を盛り込んだ取りまとめ案を提示した。自民は月内決着に向けて落としどころを探る構えだが、一部の野党は減税に反対している。議論が深まって