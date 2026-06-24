葉の上に仕掛けた罠でツムギアリを捕らえようとする「バリスタ・スパイダー」/Ajay Narendra et al. via CNN Newsource（CNN）糸を紡ぐクモのほとんどは獲物を捕らえる際、網を張って獲物がうっかり引っかかるのを待つ。しかしオーストラリアで新たに発見された種は、その糸で円錐（えんすい）形の「死の罠（わな）」を作り、獲物をおびき寄せる。罠を餌と思ったツムギアリがこれに噛（か）みつくと、罠から伸びる糸が上方へ縮んで