日本維新の会は２４日、横浜市で２０２７年３月に開幕する国際園芸博覧会（園芸博）を支援する議員連盟を設立した。機運醸成に向けた広報活動や会場の安全対策などについて、政府や地元自治体と連携して取り組む方針だ。国会内で開いた設立総会では、首相補佐官を務める維新の遠藤敬国会対策委員長が会長に就任した。遠藤氏は「国際的にも有意義な博覧会にしなくてはならない」と呼びかけた。