国際海事機関（IMO）は、ホルムズ海峡周辺に取り残されている1万1000人を超える船員の避難計画を開始すると発表しました。IMOのドミンゲス事務局長は23日、声明を出し、ホルムズ海峡周辺で足止めされている1万1000人以上の船員を避難させるための大規模な計画を開始すると明らかにしました。計画は、イランやオマーン、アメリカ、周辺の湾岸諸国、それに海運業界と連携して進めるとしていて、すでに必要な安全確保や航行条件の確認